Accident rutier grav in Timis. Cinci oameni au murit, iar un copil de 8 ani a fost ranit

Potrivit politistilor, accidentul a avut loc in satul Pustinis, comuna Uivar. In masina implicata in accident, inmatriculata in Belgia, se aflau o femeie, patru barbati si un copil de opt ani.Cu totii au fost in timpul zilei in orasul Jimbolia si se intorceau acasa, la Toager, iar pe drum s-au oprit la un restaurant in comuna Uivar.La un moment dat, soferul a ratat o curba aflata la iesirea din Uivar, autoturismul scapat de sub control a iesit de pe carosabil, a rulat pe iarba aproximativ zece metri, apoi a lovit o cale ferata dezafectata care traverseaza zona, pe care a indoit-o.In urma impactului, autoturismul s-a rasturnat, rostogolindu-se aproape 50 de metri, apoi s-a oprit in vegetatia din apropierea caii ferate.Soferul unui autobuz a observat accidentul si a sunat la numarul de urgente 112. Pompierii care au intervenit au taiat plafonul autoturismului pentru a recupera victimele.Femeia si trei barbati au decedat pe loc in urma accidentului. Un al patrulea barbat aflat in masina a fost grav ranit, iar copilul de opt ani a fost ranit usor, fiind in stare de soc dupa ce si-a pierdut ambii parinti in accident.Cei doi au fost transportati la spital in Timisoara, insa barbatul nu a mai putut fi salvat, in ciuda eforturilor medicilor.