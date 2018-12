Accident soldat cu trei morti in ajunul Craciunului, la Constanta

Ziare.

com

Potrivit politistilor, accidentul rutier s-a petrecut luni dimineata, pe DN 2A, intre localitatile Crucea si Galbiori, dupa ce un autoturism a patruns pe contrasens si apoi a intrat in coliziune cu o alta masina, ce se deplasa regulamentar.Soferul autoturismului ar fi pierdut controlul volanului intr-o curba si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara. In urma impactului au rezultat cinci victime, trei din autoturism si doua din autoutilitara.La accident au intervenit pompierii Statiei Harsova, cu o autospeciala de stingere a incendiilor si cu modul de descarcerare, dar si un echipaj de descarcerare de la Detasamentul Palas al ISU "Dobrogea", o autospeciala a Serviciului de Ambulanta si elicopterul SMURD.In urma impactului, trei persoane au murit pe loc, iar alte doua au fost ranite, dar acestea au refuzat sa fie transportate la spital.Politistii de la Circulatie fac cercetari la fata locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Traficul se desfasoara alternativ, prin dirijarea politiei rutiere.