Accidente si trafic blocat pe Autostrada Soarelui si Autostrada Bucuresti-Pitesti

Traficul este intrerupt in jurul orei 18:40 atat pe sensul catre Pitesti, cat si pe sensul catre Capitala. Potrivit Centrului Infotrafic, pe sensul catre Capitala al autostrazii Pitesti - Bucuresti, in zona localitatii Bolintin-Vale, judetul Giurgiu, a avut loc un accident rutier grav in care au fost implicate o motocicleta si un autoturism.Potrivit primelor informatii, accidentul s-a soldat cu ranirea a trei persoane, dintre care una este inconstienta.Si pe Autostrada Soarelui traficul a fost blocat inspre Capitala dupa ce patru masini au fost implicate intr-un accident, in zona localitatii Lehliu-Gara, judetul Calarasi. Cozile masurau la ora 18:00 6 kilometri.Aici mai multe persoane au fost ranite, insa usor. Politistii rutieri deviaza provizoriu traficul auto catre Capitala de la Drajna pe DN3A.