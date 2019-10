Accidentul din Ialomita: Oamenii din microbuz erau angajati Mega Image. Cele mai noi date despre starea ranitilor

Starea ranitilor

"Anuntam cu regret faptul ca, in dimineata zilei de astazi, am pierdut opt colegi si alti sapte sunt raniti in ceea ce a fost catalogat drept cel mai grav accident rutier din 2019.Din primele informatii transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Ialomita, accidentul a fost provocat de faptul ca, soferul TIR-ului a intrat pe contrasens, intrand in plina coliziune cu microbuzul in care se aflau colegele noastre.Suntem alaturi de familiile indurerate si le vom sprijini in toate demersurile necesare", a transmis Mega Image pe Facebook.Intr-o interventie la Antena3, ministrul Sanatatii Sorina Pintea a dat detalii despre starea in care se afla persoanele ranite in accident.Una dintre victime este adusa cu elicopterul la Bucuresti, iar celelalte care au fost deja transportate la spitale din Capitala au suferit rupturi de splina, politraumatisme, plagi faciale si fracturi.O femeie de 42 de ani, internata la Spitalul Bagdasar - Arseni din Capitala, a fost supusa unei operatii pentru ruptura de splina, fiind in prezent internata in sectia de Chirurgie, a declarat Pintea, citata de News.ro.La acelasi spital se afla si o femeie de 30 de ani, stabila hemodinamic, care este internata la Sectia de chirurgie plastica, intrucat are o plaga faciala.La Spitalul de Urgenta Floreasca se afla o pacienta de 39 de ani, cu traumatisme multiple, inclusiv cu traumatism cranio - cerebral. Aceasta va fi supusa unei investigatii la computerul tomograf, conform sursei citate.Tot aici a fost adusa si o victima de 45 de ani, cu politraumatisme, inclusiv cranio-cerebral, dar si cu o fractura de bazin complexa. Zece persoane au murit si alte opt au fost ranite dupa ce un autotren si un microbuz s-au ciocnit sambata dimineata, in judetul Ialomita, intre Slobozia si Urziceni.