Ajutor de urgenta de la Guvern pentru familiile victimelor accidentului din Neamt

Potrivit acesteia, inspectorii de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) vor efectua, in perioada imediat urmatoare, anchete sociale la domiciliile familiilor victimelor, urmand ca, ulterior, Guvernul sa acorde ajutoarele de urgenta."Am luat legatura cu reprezentantii AJPIS pentru a vedea daca exista posibilitatea de ajutorare in astfel de situatii si se vor face anchete sociale acolo unde au ramas supravietuitori. Lucrul acesta se va intampla si se vor acorda ajutoare financiare conform legii", a afirmat Soroceanu.Prefectul de Neamt sustine ca a cerut, de asemenea, sa se ia legatura cu primarii din localitatile din care provin cele noua persoane pentru sprijinirea familiilor acestora in vederea inmormantarii.Din cei noua barbati decedati, doi sunt tata si fiu, respectiv Dan Bleamba si Denis Bleamba, din localitatea Faurei. La randul sau, singurul supravietuitor al accidentului, Ionut Virlan se afla in masina alaturi de fratele sau, Stefan Virlan, ambii din Podoleni.Microbuzul, in care se aflau zece barbati cu varste intre 17 si 45, se deplasa pe drumul national DN 15, pe Podul de la Vaduri, de la Alba Iulia spre comuna Savinesti, iar la un moment dat, dupa ce una dintre roti s-a desprins, acesta a cazut de pe pod, in canalul de aductiune Dupa scoaterea autoutilitarei din apa, au fost identificate in interior sapte persoane decedate, ulterior fiind gasite si celelalte doua persoane, decedate.Un singur tanar dintre cele zece persoane aflate in autoutilitara a reusit sa se salveze, acesta fiind pasager pe locul dreapta fata. Acesta a fost preluat ulterior de un echipaj SMURD si transportat la Spitalul Judetean Piatra Neamt, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral acut si contuzie toraco-abdominala, ramanand internat la Sectia Chirurgie.Autoutilitara este proprietatea soferului de 25 de ani, care si-a pierdut viata in accident. Potrivit Politiei, masina are inspectia tehnica periodica valabila.In urma examinarii microbuzului, s-a constatat ca din cele sase locuri pe scaune, autoutilitara avea montate doar trei scaune omologate in partea din fata, iar in spatiul destinat transportului de marfa erau transportate atat bagaje, cat si sapte pasageri, pe banci din lemn, improvizate.Cei zece barbati se intorceau de la munca din judetul Arad, unde au lucrat fara forme legale la plantarea de copaci