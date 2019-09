Alba: Un copil de 9 ani a fost ranit grav la cap, dupa ce a cazut cu o poarta de fotbal

Ziare.

Politistii din Aiud au declansat o ancheta in rem pentru vatamare corporala din culpa, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba.Incidentul a avut loc duminica seara pe un teren ce apartine unui local din Aiud, din primele cercetari rezultand ca minorul s-ar fi catarat pe poarta de fotbal si apoi a cazut, odata cu aceasta, deoarece nu era asigurata la sol."Din primele cercetari a rezultat ca in data de 22.09.2019, in jurul orei 19:15, un minor de 9 ani, din comuna Radesti, in timp ce participa la o aniversare, la un local public din municipiul Aiud, s-ar fi catarat pe o poarta de fotbal amplasata pe un teren ce apartine localului respectiv si a cazut, odata cu aceasta. Se pare ca poarta nu era asigurata la sol", se arata intr-un comunicat transmis luni.In urma accidentului, copilul a suferit leziuni grave la cap si a fost transportat la spitalul din Alba Iulia.