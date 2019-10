Anchete dupa moartea muncitorului prins sub un mal de pamant: A fost decapitat de excavatorul folosit la interventie

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja, a declarat, joi seara, la Digi 24, ca la sosirea fortelor de interventie, una dintre victime era partial acoperita de pamant, iar cealalta era acoperita in totalitate. Salvatorii au reusit recuperarea uneia dintre persoane, care ulterior a fost predata echipajului de ambulanta."Misiunea a continuat pentru identificarea celei de-a doua persoane si s-au cautat cele mai bune solutii pentru a avea un timp de raspuns cat mai bun, avand in vedere ca exista pericolul surparii solului. Pentru eficientizarea misiunii de raspuns si pentru a sapa peretii santului in trepte, in incercarea de a asigura stabilitatea solului, acest lucru fiind indicat cand nu exista echipamente de sustinere la fata locului, s-a luat decizia utilizarii unui excavator. Dupa mai multe minute a fost identificata si cea de-a doua victima, din pacate fara semne vitale", a spus el.Sfreja a explicat ca decizia folosirii unui excavator a fost luata deoarece acest mijloc era cel mai indemana pentru a reusi sa intervina intr-un timp cat mai scurt.Excavatorul a fost manevrat de operatorul de la locul de munca."Trebuie sa precizez faptul ca nu se stia exact locul victimei in momentul in care se faceau aceste sapaturi si coroborat cu faptul ca exista pericolul surparii solului, exista pericolul ca tot pamantul sa cada peste victima, s-a luat aceasta decizie pentru ca interventia sa fie cat mai eficienta, sa se desfasoare intr-un timp cat mai scurt", a adaugat el.Potrivit sursei citate, s-a deschis o ancheta in acest caz, coordonata de un procuror de la Parchetul de pe langa judecatoria Brasov.Sfreja a spus ca in functie de situatie poate fi solicitat ajutor din surse externe.El a mentionat ca victima era de aproximativ 50 de minute sub pamant. "Salvatorii chiar au depus toate eforturile ca sa o poata scoate de acolo, trebuia sa facem ceva intr-un timp cat mai scurt", a spus Sfreja.El a precizat ca exista si o ancheta interna la nivelul institutiei.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Brasov, joi, in jurul orei 15.30, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Brasov au fost sesizati cu privire la producerea unui accident de munca pe un santier din municipiul Brasov.Doua persoane au fost ranite, una dintre acestea fiind transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate, iar cea de-a doua persoana decedand . Muncitorul care a murit a fost decapitat de cupa excavatorului folosit la interventie."Cu privire la acest caz au fost anuntati procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov si reprezentanti ai Inspectoratul Teritorial de Munca. Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cauzele si imprejurarile producerii evenimentului", au aratat sursele citate.