Angajatul Termoenergetica ranit intr-un accident de munca a murit

"Compania Municipala Termoenergetica SA isi exprima regretul profund pentru pierderea colegului ranit in accidentul de munca produs in data de 19 februarie 2020 (in jurul orei 11:00), la o lucrare de inlocuire a unor conducte de termoficare pe reteaua primara din zona strazii Dreptatii - Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti. Suntem alaturi de familia indoliata cu toata compasiunea.Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", de arata intr-un comunicat remis redactieide compania de termoficare.Reamintim ca bucurestetii au aflat despre producerea acestui accident de munca nu de la Termoenegretica SA si nici de la alti reprezentanti ai administratiei Firea, ci de la liberalul Ciprian Ciucu.Ulterior, Termoenergetica a emis un scurt comunicat de presa prin care a admis ca acccidentul a avut loc. In ciuda solicitarii conducerea companiei a refuzat sa ne ofere orice detalii concrete legate de motivele care au cauzat incidentul si de starea barbatului ranit , mentionand doar ca acesta era, la acel moment, inca in viata.Ulterior, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost cel care a oferit cateva detalii: barbatul ranit miercuri avea 45 de ani si cazuse de la 4 metri inaltime intr-un canal. Peste el s-a prabusit o placa de beton care l-a strivit.Doua echipaje ale SMURD sosite la locul accidentului l-au scos pe barbat din galerie, l-au resuscitat si l-au intubat. Ulterior, a fost transportat la Spitalul Universitar si internat, in stare grava, in sectia de Terapie Intensiva.Nici pana la acest moment cauzele accidentului si ale decesului barbatului nu au fost comunicate oficial de administratia locala.