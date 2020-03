Arad: Un microbuz cu 10 persoane a intrat intr-o casa, dupa ce soferului i s-a facut rau

Ziare.

com

"Un barbat de 68 de ani din Lipova a condus un microbuz pe strada George Cosbuc inspre strada I. Metianu, din localitatea Lipova, unde in sensul giratoriu din Piata Nicolae Iorga, din cauza unei afectiuni medicale aparute intempestiv in timpul conducerii, a pierdut controlul asupra autovehiculului intrand in coliziune cu un imobil", a transmis, duminica, IPJ Arad.Conducatorul auto nu a putut fi testat la fata locului cu aparatul etilotest, fiind dispusa recoltarea de probe biologice."Conform ordinului M.AI.18 / 2016 evenimentul rutier nu intra in categoria accidentelor de circulatie. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa", a mai transmis IPJ Arad.In urma evenimentului rutier, cinci persoane au fost ranite usor si au fost transportate la spital.