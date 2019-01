Atentie, soferi! Ploaie inghetata pe Autostrada Soarelui - traficul este ingreunat dupa ce un tir a derapat

Ziare.

din cauza unui accident rutier.Soferul unui autocamion a derapat pe carosabilul acoperit cu zapada, capul tractor intrand in sant, iar remorca ocupand banda de urgenta si jumatate din prima banda, conform Centrului Info Trafic al Politiei Romane.Nu au rezultat victime in urma incidentului.Autortitatile informeaza ca ninge pana la kilometrul 40, de la 64 pana la 100 ploua, iar intre 105 si 160 ploaia este inghetata, existand astfel riscul de depunere a poleiului.Politistii le recomanda soferilor sa conduca cu atentie, sa reduca semnificativ viteza, sa pastreze in mers o distanta suficient de mare fata de vehiculele dinainte si sa nu franeze sau vireze brusc, incercand sa utilizeze frana de motor.A.G.