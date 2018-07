Trafic blocat pe DN1, la intrarea in Bucuresti, in urma unui accident si dupa ce soseaua a fost inundata

Ziare.

com

De asemenea, tot pe DN1, circulatia este ingreunata in Otopeni, judetul Ilfov, dupa ce soseaua a fost inundata.Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca pe DN1 Bucuresti - Ploiesti, in localitatea Tancabesti, la kilometrul 28, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, circulatia este oprita pe prima banda a sensului catre Capitala. In urma accidentului, a fost ranita o persoana.Tot pe DN1, traficul este ingreunat la kilometrul 14, in Otopeni, din cauza apei acumulate pe sosea in urma ploilor. Circulatia este oprita pe prima banda pe fiecare sens.