Un autobuz cu 20 de pasageri a intrat intr-o casa in care erau persoane cu dizabilitati, in Timis

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, accidentul a avut loc in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis."Accident rutier intre un autoturism si un autocar in localitatea Sannicolau Mare. In urma impactului, autocarul a ricosat si a intrat intr-o casa. In autoturism se afla doar soferul, in autocar 20 persoane si 2 persoane cu dizabilitati in casa. Cele doua persoane din casa au fost extrase de catre pompieri ", a transmis ISU Timis.Cinci persoane primesc ingrijiri medicale, iar una a fost transportata la spital.De asemenea, in urma accidentului a fost sparta o teava de gaz, iar pompierii asigura masurile PSI. Toate persoanele au fost evacuate, pana la remedierea problemei cu teava sparta.Pompierii intervin cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si 8 pompieri.Politistii au deschis o ancheta pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care a avut loc accidentul rutier.