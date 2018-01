Avarie la o conducta cu apa clocotita din Bucuresti: Un angajat RADET a murit, iar altul are arsuri pe 80% din corp

UPDATE 20:38

Incidentul s-a petrecut pe Bulevardul Iuliu Maniu in apropiere de Complexul Leu, conform ISU Bucuresti Ilfov.Potrivit primelor informatii, cei doi angajati lucrau pentru remedierea unei avarii la una dintre conducte, moment in care conducta s-a fisurat."Unul dintre ei a iesit singur si prezinta arsuri pe suprafata corporala in proportie foarte ridicata si a fost transportat la Spitalul Universitar, iar cel de-al doilea a ramas prins in interior", a transmis ISU.Reprezentantii ISU au precizat ca apa din retea are peste 90 de grade si ca salvatorii nu pot patrunde. A fost intrerupta alimentarea cu apa a conductei respective si la fata locului au fost trimise 3 echipaje SMURD si o autospeciala.Salvatorii incearca sa scoata aburul din canal cu un ventilator. "In continuare se va incerca scoaterea victimei prin coborarea in canal a unui pompier", a transmis ISU Bucuresti Ilfov.Doi pompieri au reusit sa coboare in subteran si au constatat ca din pacate al doilea muncitor a murit. Barbatul era prins intre tevile orizontale si verticale din interior, unde se degaja in continuare abur fierbinte, si a fost cu greu scos la suprafata.Un comunicat RADET arata ca accidentul de munca a avut loc in jurul orei 17:00."In timpul unei lucrari la reteaua primara, o teava de apa calda s-a spart intr-un camin de repartitie unde se aflau doua persoane, lucratori ai RADET. Acestia au suferit arsuri pe aproximativ 80 la suta din suprafata corpului. Ulterior, unul dintre lucratori a decedat. Supravietuitorul a fost transportat la spital", transmite RADET in comunicatul remis, care adauga ca s-a declansat o ancheta in acest caz.