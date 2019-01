Bacau: Sute de oameni au ramas fara gaz, dupa ce un tanar fara permis a intrat cu masina intr-o conducta

Ziare.

com

Potrivit ISU Bacau, masina condusa de tanarul de 22 de ani, care nu are permis de conducere, a lovit un alt autoturism, apoi o teava de gaz de pe strada I. S.."In urma accidentului a luat foc un autoturism si teava de gaz. A fost oprita alimentarea cu gaz. Incendiul a fost lichidat, a ars autoturismul in proportie de 90% si s-au degradat gardul din policarbonat apartinand unei pensiuni. Doua persoane au fost evacuate preventiv", spun reprezentantii ISU Bacau.Pentru remedierea defectiunii la teava de gaz, s-a oprit alimentarea pe trei strazi din oras. Pana la remediere, raman nealimentati cu gaz 500 de abonati.Politistii fac o ancheta in acest caz.