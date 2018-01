Baiatul de 16 ani care a produs trei accidente, cu sase victime, a fost dus la audieri. A condus fara carnet si in coma alcoolica

Ziare.

Pe numele acestuia urmeaza sa fie emis mandat de retinere pentru 24 de ore, dupa care va fi prezentat instantei, cel mai probabil in cursul zilei de duminica, cu propunere de arestare preventiva.La politie a ajuns si tatal adolescentului de 16 ani, pentru a da explicatii in ce priveste modul in care baiatul a intrat in posesia cheilor autoutilitarei cu care a accidentat mai multi pietoni si care avea autorizatia de circulatie expirata.Soferul minor, care era in coma alcoolica si luase camioneta din curtea casei, a produs trei accidente in lant pe DN 17, lovind mai multe grupuri de persoane.Victimele sunt cinci fete cu varste intre 10 si 16 ani, dintre care cea mai mare a decedat in cursul noptii la spitalul din Bistrita, si o femeie de 36 ani.In stare grava sunt doua fete, de 14 si, respectiv, 11 ani, care se afla in coma si sunt internate la sectia Chirurgie - ATI a Spitalului de Urgenta Judetean din Bistrita.Cercetarile in acest caz se desfasoara sub aspectul savarsirii mai multor infractiuni : ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, conducerea unui autovehicul fara permis, parasirea locului accidentului, conducere sub influenta bauturilor alcoolice si punerea in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat.