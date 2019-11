Barbat ranit usor in statia de metrou de la Universitate, de un geam care i-a cazut in cap

Ziare.

"La statia de metrou Universitate, un barbat 47 de ani, aflat in zona scarilor rulante, a fost lovit la nivelul capului de elemente de constructie cazute din plafon", a transmis, vineri seara, Isu Bucuresti-Ilfov.Sursa citata a precizat ca la fata locului a intervenit un echipaj SMURD , iar barbatul a fost transportat la Spitalul Universitar, in stare de constienta.Metrorex a precizat ca barbatul a fot lovit de o bucata de geam, iar conducerea a demarat o ancheta "Metrorex informeaza ca astazi, la ora 16:53, in statia de metrou Universitate, in timpul accesului dinspre Pasajul Universitate catre peron, un calator a fost accidentat de un geam cazut din plafonul tavanului. Echipajul SMURD a sosit imediat la fata locului pentru a acorda primul ajutor.. In urma acestui incident regretabil, la nivelul Metrorex se va constitui o comisie care va stabili imprejurarile ce au condus la producerea evenimentului", a transmis Metrorex.