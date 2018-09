Biciclist omorat la Ploiesti de un tanar beat si fara permis

Ziare.

Potrivit Politiei Prahova, accidentul s-a produs pe Strada Strandului din Ploiesti, la iesire spre Bucov, unde un biciclist a fost lovit de o masina si a murit."Din primele cercetari, conducatorul auto, un tanar de 24 de ani, nu are permis de conducere, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Raluca Brezeanu.Soferul va fi dus si la spital pentru recoltarea probelor biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au deschis o ancheta in acest caz, iar traficul este inca ingreunat.