Botosani: Accident rutier produs de o masina care nu avea sofer

Ziare.

com

Autoturismul, fara nicio persoana in interior, a patruns in intersectie si a lovit in plin o alta masina al carei sofer tocmai plecase de la semafor."M-am trezit cu masina in fata, fara sofer, fara nimic. Am incercat sa evit, dar nu am mai avut timp. Am incercat sa fac o manevra sa il evit, dar nu am mai avut cum. Cand m-am dat jos si am vazut ca nu e sofer, nu imi venea a crede", a declarat soferul celeilalte masini implicate.Potrivit martorilor, masina era parcata la cateva sute de metri mai sus de locul producerii accidentului si este posibil ca aceasta sa fi sarit din viteza si sa se fi pus in miscare necontrolat.Politistii de la Biroul rutier din cadrul Politiei municipiului Botosani au ajuns la fata locului, au ridicat masina pentru a decongestiona intersectia, urmand ca apoi sa il identifice pe proprietar si sa il sanctioneze.Proprietarul masinii va fi amendat pentru neasigurarea autoturismului.