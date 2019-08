Braila: Doi tineri au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un gard si a luat foc

Ziare.

Potrivit ISU Braila, accidentul a avut loc in jurul orei 02.00.Masina in care se aflau cei doi tineri a fost scapata de sub control si s-a oprit in gardul unei gospodarii.Unul dintre tineri a fost proiectat in afara masinii, iar cel de al doilea a ramas captiv in autoturismul care a luat foc.La fata locului au intervenit Garda de interventie Insuratei cu o autospeciala de stingere si o ambulanta Victimei care a fost proiectata in afara masinii i s-au aplicat manevre de resuscitare, iar cea de-a doua victima a fost gasita decedata in urma accidentului.La ora 03.00 a fost declarat decesul celei de-a doua victime . Autoturismul a ars in totalitate, iar in urma incendiului a fost afectat si gardul unei gospodarii.