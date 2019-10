Brasov: Doi muncitori au fost prinsi sub un mal de pamant pe un santier. Unul dintre ei a murit

Ziare.

Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, una dintre cele doua persoane a fost prinsa partial sub malul de pamant iar cealalta, in intregime. Aceasta din urma era inconstienta la sosirea echipajului de descarcerare, fiind ulterior gasita decedata.Cealalta persoana era constienta la momentul in care a fost scoasa de sub malul de pamant.Interventia a fost dificila, din cauza ca pompierii au fost nevoiti sa stabilizeze malul de pamant inainte de a scoate cele doua persoane, a mentionat sursa citata.Conform Politiei, se fac cercetari pentru a se stabili imprejurarile si cauzele producerii incidentului.Fiind vorba de un accident de munca, au fost sesizate atat Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, cat si Inspectoratul Teritorial de Munca.