Buzau: Un militar american s-a ranit cand s-a parasutat intr-un lan de porumb

La baza de la Boboc, din judetul Buzau, se desfasoara zilele acestea un amplu exercitiu multinational.Lt.col. Daniel Nistor a declarat, pentru Mediafax, ca militarul american a acuzat dureri de cap dupa exercitiu, astfel ca s-a decis transportarea acestuia la spital pentru verificari.Militarul american a suferit un traumatism cranio-cerebral, dar in urma computerului tomograf efectuat s-a constatat ca nu are si alte leziuni.Starea lui este stabila, sustin reprezentantii Spitalului Judetean Buzau."In urma exercitiului de parasutare a fost transportat la Spitalul Judetean Buzau un militar de 29 de ani, de origine americana. La o prima evaluare, medicii au constatat ca a suferit un traumatism cranio-cerebral, iar in urma rezultatului analizei computerului tomograf se pare ca nu sunt si alte leziuni", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Buzau, Adriana Bunila.Medicii au decis transferul acestuia cu un elicopter militar la Spitalul Militar din Bucuresti.Se pare ca militarul american a cazut intr-un lan de porumb.