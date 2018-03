Ce se intampla cand confunzi o teava de gaze cu una de apa: Cazul Dorel de la Brasov

Ziare.

Instalatorul din Brasov, acolo unde a avut loc incidentul cu nuante tragi-comice, a ajuns la spital cu arsuri, dupa ce a taiat o teava de gaze dintr-un apartament, transmite TVR Explozia ce a urmat a smuls fereastra unei camere, care s-a prabusit peste masinile parcate.La fata locului au venit mai multe echipe de interventie: trei masini cu apa cu spuma si o autoscara, plus masini ale SMURD.Instalatorul a suferit arsuri pe circa 18% din suprafata corpului.Proprietara apartamentului a suferit si ea un atac de panica atunci cand a ajuns acasa si a vazut dezastrul.Politia, Inspectoratul de stat in constructii, dar si reprezentantii distribuitorului de gaze fac anchete pentru a afla in ce imprejurari s-a produs incidentul.