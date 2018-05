Bilantul mortilor in accidentul aviatic din Cuba - Avionul care a explodat era vechi de 40 de ani

Ziare.

Trei femei au fost gasite in viata, insa se afla in stare critica, relateaza site-ul postului BBC.Avionul, vechi de aproape 40 de ani, transporta 104 pasageri si sase membri ai echipajului Autoritatile din Cuba au demarat o investigatie si au anuntat doua zile de doliu.Avionul Boeing 737-201 s-a prabusit la ora locala 12:08 vineri, la scurt timp dupa ce a decolat spre Holguin, in estul insulei.Toti cei sase membri ai echipajului erau mexicani, iar majoritatea pasagerilor erau cubanezi, doar cinci fiind din alte tari."A avut loc un accident aviatic. Stirile nu sunt promitatoare, se pare ca ar exista un numar mai mare al victimelor", a declarat presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel.