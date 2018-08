Cinci copii din Galati, raniti dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in ei, intr-un parc

Ziare.

com

Potrivit acesteia, accidentul, anuntat de localnici pe apelul de urgenta 112, s-a petrecut in localitatea Roscani unde in parcul din localitate era o adunare publica. Un sofer, de 41 ani, care conducea un autovehicul a scapat controlul volanului intrand in multimea din parc si ranind copiii. In fata politistilor, soferul a sustinut ca i s-ar fi blocat directia.Trei dintre copiii raniti au fost adusi la Spitalul Judetean Galati, unul, de 11 ani, cu elicopterul SMURD , in stare grava, iar alti doi sunt internati la Spitalul din Targu Bujor.Soferul avea o alcoolemie de 0,99 la mie in aerul expirat, iar autoturismul avea ITP expirat din 4 august."La testarea cu etilotestul a reiesit ca soferul avea o alcoolemie de 0,99 grame la mie alcool pur in aerul expirat, iar in urma verificarii documentelor s-a constatat ca ITP-ul autoturismului expirase pe data de 4 august 2018. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului si vatamare corporala din culpa", a spus Gabriela Costin.