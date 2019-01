Cinci persoane aflate intr-o statie de autobuz, in Arges, au fost lovite de o masina

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, a declarat ca accidentul s-a produs dupa ce un autoturism a iesit in drumul principal, in comuna Albota, si a lovit o masina care circula dinspre Slatina spre Pitesti.In urma coliziunii, masina lovita a ricosat intr-o statie de autobuz, in care se aflau mai multe persoane.La randul sau, purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat ca in accidentul din comuna Albota au fost implicate trei persoane din autoturisme si alte cinci persoane care asteptau autobuzul in statie.Soferii celor doua masini au refuzat transportul la spital, iar dintre cele cinci aflate in statie trei persoane au fost ranite, fiind vorba despre doua femei si un barbat, una dintre femei cu suspiciune de fracturi la picioare.Politistii fac cercetari la fata locului, deschizand o ancheta.