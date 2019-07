Cluj: O fetita de 4 ani a cazut de la etajul trei si nu a patit nimic

Ziare.

"Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un copil minor, in varsta de 4 ani, a cazut de la etajul 3 al unui bloc situat pe strada Jiului din Cluj-Napoca.Fetita in varsta de 4 ani aflata in grija bunicilor ar fi fost asezata pe pervazul interior al ferestrei, rezemata de plasa de tantari. Aceasta a cedat, iar minora a cazut de la etajul trei pe pamant", informeaza IPJ Cluj.Ea a primit asistenta medicala si a fost transportata la spital pentru investigatii."Un echipaj de pompieri si unul SMURD de terapie intensiva mobila au intervenit pentru a gestiona o situatie de urgenta generata ca urmare a caderii de la inaltime a unei fetite (cca 4 ani) pe str Jiului din municipiul Cluj-Napoca.Fetita a primit asistenta medicala de urgenta si a fost transportata in stare de constienta la spital. Fetita era deja in apartament, ea era constienta si plangea, in momentul cand au ajuns pompierii, insa din ce spuneau persoanele aflate la locul evenimentului fetita a cazut pe pamant, fara sa-i fie atenuata caderea", informeaza ISU Cluj.