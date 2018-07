Conduceti prudent! Sambata neagra pe soselele din Romania, cu zeci de victime

Ziare.

In total, pana la ora 18:00, 29 de persoane au fost victime ale accidentelor rutiere, din care 2 au murit.In Mures cinci persoane au ramas incarcerate in urma accidentului care s-a produs in localitatea Gornesti, dupa ce un autoturism a lovit un cap de pod. A fost declansat codul rosu de interventie si a fost trimis si un elicopter pentru a prelua din victime.Totodata, la interventie participa o autospeciala pentru transport personal si victime multiple si un echipaj de descarcerare. Circulatia in zona este blocata pe ambele sensuri.In Vlacea, alte cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs pe drumul judetean 676, in orasul Balcesti.O soferita nu a acordat prioritate la intrarea in drumul judetean de pe un drum secundar, autoturismul sau intrand in coliziune cu alta masina care circula regulamentar.In urma impactului, trei persoane aflate in autoturismul care a provocat accidentul si alte doua din cel care circula regulamentar au fost ranite.Inca de dimineata viteza, neatentia sau nerespectarea regulilor de circulatie au dus la tragedii pe soselele tarii . Tot in Valcea, dimineata, pe DN7 Calimanesti - Brezoi o persoana a murit si alte trei, printre care si un bebelus de sapte luni, au fost ranite intr-un accident. Accidentul a fost provocat de un sofer de TIR care a intrat pe contrasens intr-o curba.Si in Mures s-a mai produs un accident sambata dimineata. Sapte persoane au fost ranite sambata, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina, la iesirea din localitatea Danes.Soferul a vrut sa treaca de caruta, dar cand se afla in depasire a observat un motociclist care venea cu viteza, a vrut sa se retraga, dar a lovit caruta.Alte 4 victime au fost inregistrate in Gorj, unde doua masini s-au ciocnit dupa ce unul dintre soferi ar fi facut o depasire periculoasa, peste banda continua. Soferul de 22 de ani care a virat la stanga a murit pe oloc, iar alte trei persoane au fost grav ranite.