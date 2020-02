Constanta: Un barbat a murit dupa ce a cazut dintr-un bloc aflat in constructie

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, sambata dimineata, pentru a acorda primul ajutor unui barbat care a cazut dintr-un un bloc aflat in constructie, de la o inaltime de aproximativ sase metri.La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului Fripis. In momentul cand echipa de interventie a ajuns la fata locului, barbatul respectiv, in varsta de aproximativ 55 de ani, care suferise multiple traumatisme, se afla in stop-cardiorespirator.Paramedicii au inceput protocolul de resuscitare impreuna cu un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta, sosit de asemenea la locul evenimentului. In ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, barbatul nu a mai putut fi salvat.Politistii si procurorii au inceput cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul.