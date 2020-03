Constanta: Un barbat aflat la volan fara permis a murit dupa ce a intrat cu autoturismul in sase masini parcate

Ziare.

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, persoana respectiva, in varsta de 50 de ani, nu detinea permis de conducere auto."La data de 29 martie a.c, in jurul orei 00.40, un barbat, de 50 de ani, a condus un autoturism pe strada Veniamin Costache din municipiul Constanta (dinspre strada Varful cu Dor), iar in dreptul unui imobil acesta ar fi pierdut controlul directiei de mers, intrand in coliziune cu sase autoturisme care se aflau stationate pe marginea partii carosabile. Politistii au stabilit ca barbatul in cauza nu poseda permis de conducere", a transmis IPJ, printr-un comunicat de presa.Conform sursei citate, in urma accidentului rutier conducatorul autoturismului a decedat.