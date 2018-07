Constanta: Un sofer baut a lovit doi turisti pe o trecere de pietoni si a fugit

Ziare.

Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, un barbat in varsta de 31 de ani care conducea pe DC 86, in localitatea Navodari, a accidentat, in dreptul unui camping, doi tineri, de 20, respectiv 18 ani, care traversau strada pe trecerea de pietoni.Dupa accident, soferul a parasit locul faptei si a fost prins cateva ore mai tarziu."Politistii rutieri au stabilit ca barbatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice - 0,57 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei", arata sursa citata.Reprezentantii IPJ Constanta au adaugat ca tanarul accidentat este cetatean olandez.