Constanta: Un sofer care consumase alcool a provocat un accident in care au murit doi oameni

Conform purtatorului de cuvant al IPJ Constanta, subcomisarul Andreea Munteanu, barbatul conducea autoturismul pe DN 22 dinspre Tulcea spre Constanta, iar intre localitatile Cogealac si Tasaul a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, ciocnindu-se cu un alt autoturism.Soferul celei de a doua masini si pasagerul din spate au murit in urma impactului, iar persoana care calatorea pe locul din fata a fost ranita.Soferul care produs accidentull a fost ranit usor. In urma testarii sale cu aparatul alcooltest, a fost detectata o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul respirat.