Constanteanul care conducea masina complet dezbracat s-a ales cu un dosar penal si cu permisul retinut

Acestia au intocmit pe numele sau si un dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa.Oamenii legii asteapta acum ca medicii sa stabileasca daca acesta are sau nu discernamant.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, desi in urma accidentului singura persoana ranita usor a fost chiar barbatul dezbracat, conform legii, pe numele sau a fost deschis un dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa.De asemenea, el este cercetat si pentru distrugere, dupa ce masina pe care a condus-o a lovit o masina parcata, in urma coliziunii fiind distrus partial si gardul unui imobil.In plus, desi au constatat ca barbatul nu consumase alcool sau droguri, politistii i-au suspendat si carnetul de conducere.Barbatul a fost dus la Spitalul Judetean Constanta,= pentru evaluare, medicii urmand sa decida daca in momentul comiterii faptei avea sau nu discernamant si daca se recomanda internarea sa intr-un sanatoriu de psihiatrie.Potrivit Politiei Constanta, un barbat de 36 de ani conducea, marti dimineata, in orasul Constanta, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra volanului si a intrat intr-un autoturism parcat, dupa care a fost proiectat in gardul unui imobilul. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor.Dupa producerea accidentului, soferul a iesit din masina complet dezbracat. Politistii spuneau ca, potrivit declaratiilor familiei, barbatul ar fi dezvoltat in ultima perioada probleme psihice.