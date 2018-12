Copilul care era sa se inece la Deva a fost dus cu elicopterul la Timisoara

Ziare.

El va fi internat in sectia ATI de la Maternitatea Bega si va ramane sub supraveghere medicala.Miercuri, copilul intrase in bazinul adanc de 1,6 metri de la strandul din Deva alaturi de un adult, insa acesta l-a scapat din ochi pentru o clipa. Cum nu stia sa inoate, copilul s-a scufundat repede sub apa. In momentul in care a fost scos din bazin, acesta nu mai respira.Oamenii au sunat imediat la 112 si la fata locului a ajuns o autospeciala a Serviciului de Ambulanta, care l-a preluat.Purtatorul de cuvant al SAJ Deva, medicul Calin Dumitrescu, a precizat ca pana la sosirea echipajului manevrele de resuscitare au fost facute de catre angajatii complexului, ulterior fiind preluate de catre medici.