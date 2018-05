Craiova: Traseul cu tiroliana de unde a cazut un copil a fost montat ilegal

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Primariei Craiova, Marina Andronache, a declarat ca municipalitatea nu si-a dat acordul pentru instalarea unui minitraseu de aventura care sa includa si o tiroliana."Primaria a dat un acord temporar pentru ocuparea domeniului public. Ne-au informat ca vor avea si un minitraseu de aventura, dar noi nu am dat acord pentru instalarea acelui minitraseu", a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Craiova.Raul, un baietel in varsta de 10 ani a cazut, duminica, de la opt metri inaltime, dupa ce s-a rupt tiroliana cu el, iar apoi a ajuns la spital cu piciorul rupt, entorsa la o mana si vanatai pe tot corpul.Evenimentul organizat de Asociatia Studenteasca "Amicus" a fost intens promovat pe retele de socializare, dar Inspectoratul Scolar Judetean a refuzat sa participe pentru nu au fost prezentate si masurile de siguranta pentru copii."Inspectoratul Scolar Judetean Dolj nu a fost partener in cadrul acestui proiect si nici nu si-a dat acordul privind desfasurarea activitatii deoarcere in adresa primita nu erau prevazute conditiile de siguranta pentru copii", a afirmat purtatorul de cuvant din cadrul ISJ Dolj, Nicoleta Litoiu.Tatal copilului a povestit ca s-a rupt coarda care face legatura intre harnasamentul de siguranta si scripetele tirolianei.Politistii craioveni au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din cupla, iar organizatorii minitraseului de aventura au fost deja audiati de oamenii legii.