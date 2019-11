Dambovita: Un sofer a ajuns la spital, dupa ce i-a intrat un mistret prin parbriz

Ziare.

com

Accidentul rutier s-a produs in Contesti, pe DN71. Soferul, in varsta de 24 de ani, se afla acum in stare grava la spital.El a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste de unde a fost transferat la Spitalul Floreasca din Capitala, conform Mediafax.Politistii au deschis o ancheta in acest caz.