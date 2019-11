Decizie definitiva: CFR a fost condamnata pentru vatamare corporala si trebuie sa plateasca daune de 400.000 de euro

Acuzatiile procurorilor

Concluzia judecatorilor: Accidentul s-a produs ca urmare a lipsei indicatoarelor de orientare a calatorilor din statia CF Subcetate.Decizia a fost data de Curtea de Apel Alba Iulia si este definitiva, potrivit portalului instantelor. Initial, Judecatoria Hateg condamnase CFR, in martie 2019, la plata unei amenzi mai mari, de 1.200.000 de lei (5.000 de lei x 240 de zile amenda), dar CFR a contestat decizia.Curtea de Apel Alba Iulia a inlaturat din decizia data de judecatorii din Hateg pedeapsa complementara care obliga compania sa afiseze hotararea definitiva de condamnare, "".In plus, magistratii au obligat CFR la plata unor daune morale si materiale care depasesc 400.000 de euro, in favoarea femeii care a ramas mutilata pe viata.Potrivit unui comunicat al Parchetului General, CFR a fost trimisa in judecata prin rechizitoriul procurorilor Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ, in care au retinut ca situatie de fapt ca, la data de 14 septembrie 2014, in statia de cale ferata Subcetate, din judetul Hunedoara, a avut loc un accident de trafic feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputata mana stanga."Din probatoriul administrat in dosar a reiesit ca accidentul s-a produs ca urmare a lipsei indicatoarelor de orientare a calatorilor, care sa permita identificarea peroanelor si a platformelor corespunzatoare fiecarei linii de cale ferata si pe care compania era obligata sa le monteze.Totodata, din probe a rezultat si faptul ca statia CF Subcetate nu detinea autorizatie de functionare si nu a luat masuri specifice suplimentare de prevenire a producerii unor evenimente feroviare, functionand ilegal," acuza procurorii.