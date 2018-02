Depasire fatala: Trei barbati au murit si unul este grav ranit dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un tir

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, maior Cristian Virag, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca in urma accidentului de sambata dimineata in care au fost implicate o masina si un TIR, trei barbati, cu varste intre 30 si 40 de ani, au murit, iar altul este grav ranit."Accidentul s-a produs la iesire din Sighisoara catre Brasov, intre localitatile Vanatori si Mureni. Circulatia a fost blocata pe un sens. Persoana ranita era incarcerata si s-a intervenit pentru scoaterea ei din masina", potrivit lui Virag.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Mures, accidentul s-a produs dupa ce soferul autoturismului a ajuns pe contrasens, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, respectiv carosabil umed, si a intrat in TIR-ul care venea din sens opus."Cei trei decedati si persoana ranita se aflau in autoturism", potrivit IPJ Mures.Politistii continua cercetarile pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul.