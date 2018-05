Desi 5 romani mor zilnic in accidente, Politia Romana se lauda cu progrese privind siguranta rutiera. Statisticile UE arata alta realitate

Ziare.

Potrivit statisticilor Comisiei Europene (CE) , pe soselele din Romania s-au inregistrat, anul trecut, cele mai multe accidente mortale din toate cele 28 de state membre. Mai exact, 98 de romani dintr-un milion si-au pierdut viata in evenimente rutiere, in 2017. Iar asta inseamna ca 5 romani au murit pe sosele in fiecare zi a anului.Nicaieri in Europa traficul nu e atat de riscant. Nici macar in Bulgaria (unde au murit pe sosele, anul trecut, 96 de locuitori dintr-un milion) si nici in Croatia (unde s-au inregistrat 80 de decese la fiecare milion de cetateni, in accidente rutiere) . La polul opus, numarul de suedezi care mor in accidente rutiere - 25 dintr-un milion - este de aproape patru ori mai mic decat al romanilor care isi gasesc sfarsitul in acest mod groaznic.Si mai rau este ca - potrivit datelor CE - in 2017 numarul accidentelor mortale din Romania n-a fost doar cel mai mare din Europa, raportat la numarul locuitorilor, ci a fost si in crestere fata de cel inregistrat in 2016.Datele cu care lucreaza Politia Romana par, insa, sa fie altele decat cele pe care se bazeaza CE. Astfel, in vreme ce Bruxelles-ul avertizeaza ca suntem intr-un pericol din ce in ce mai mare din cauza traficului, autoritatile de la Bucuresti spun ca lucrurile stau tocmai pe dos.Intr-un comunicat postat de Politia Rutiera pe site-ul propriu se arata ca "anul 2017 a reprezentat, pentru tara noastra, un pas inainte, din punct de vedere al sigurantei rutiere.Comparativ cu 2016, anul trecut s-au inregistrat cu 42 de accidente rutiere grave mai putine, in timp ce numarul persoanelor ranite grav si ranite usor a scazut cu 106, respectiv 16 persoane.Daca analizam lucrurile in ansamblu, in ultimii 10 ani, observam ca unul dintre indicatorii care definesc siguranta rutiera, numarul persoanelor care si-au pierdut viata in evenimente rutiere, s-a redus la jumatate fata de acum 10 ani".Mai mult chiar, in ciuda concluziilor publicate de CE, Politia Romana sustine ca e in grafic cu reducerea numarului de accidente mortale."Statisticile Organizatiei Natiunilor Unite arata ca, in lume, la fiecare cateva secunde o persoana moare ori este ranita grav intr-un accident de circulatie. In 2010, Comisia Europeana a stabilit ca obiectiv general reducerea cu 50%, pana in 2020, a numarului de persoane decedate in accidente rutiere pe soselele Europei. (...)Datele din tara noastra evidentiaza ca este tangibil obiectivul european, Romania plasandu-se in randul statelor in care rata de descrestere a deceselor este apropiata de media europeana", adauga Politia.