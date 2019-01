Desi a provocat un accident mortal, un sofer a primit drept de conducere si a mai lovit un pieton. Politistii dau vina pe lege

Ziare.

com

Oamenii din comuna Perieni, Olt, au primit cu mare tristete vestea ca un consatean de-al lor a fost ucis intr-un accident provocat de un sofer din zona. Tristetea s-a transformat apoi in revolta - cand au aflat ca soferul are inca drept de conducere - si in spaima, cand au auzit ca acesta a mai lovit cu masina un om, bagandu-l in coma, informeaza TVR De ce nu i-au ridicat politistii soferului cu probleme dreptul de a conduce? Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, a declarat pentru TVR ca, dupa primul accident, politistii i-au dat, intra-adevar, soferului cu pricina o dovada cu drept de circulatie valabila 15 zile. Dar au facut-o nu pentru ca asa au vrut, ci din cauza ca asa prevede legea."Dupa expirarea perioadei, soferul poate solicita prelungirea perioadei procurorului de caz sau, in faza de judecata, instantei", a spus Alexandra Dicu.Liderul de sindicat al politistilor din Olt, Cristinel Iotu, sustine ca a cerut in repetate randuri ca legislatia care permite astfel de situatii periculoase sa fie schimbata."Noi am cerut in repetate randuri ca legislatia sa se schimbe tocmai in acest sens. Adica in cazul interzicerii dreptului de circulatie soferilor implicati in accidentele in care au murit victime", a spus Cristinel Iotu.Din pacate, pana la acest moment, legislatia nu a fost modificata, iar in multe cazuri soferii sunt liberi sa se urce din nou la volan, chiar daca au accidentat mortal pietoni.