Doi frati au cazut de la etajul cinci al unui bloc. Unul a murit pe loc UPDATE

: Ipoteze sinuciderii este luata in calcul, cei doi erau frati.Unul dintre vecini celor doi frati a declarat presei ca acestia locuiau singuri in apartament si traiau din vanzarea de obiecte la targul auto saptamanal care se organizeaza la marginea municipiului Baia Mare. Parintii celor doi sunt decedati. Acesta a mai precizat ca cei doi tineri aveau restante la plata taxelor locale si e posibil sa fi facut un gest disperat.Potrivit ISU Maramures, accidentul a avut loc, duminica, pe strada Traian din Baia Mare.Din primele informatii de la fata locului, cei doi ar fi cazut pe o platforma, amplasata deasupra unor magazine.Unul dintre ei a decedat, iar al doilea a fost dat jos de pe platforma, preluat de un echipaj de Ambulanta si transportat la spital, sustin reprezentantii ISU.La fata locului, politistii fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs accidentul.