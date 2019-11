Doi barbati au fost gasiti morti pe marginea unui drum din Bihor

Ziare.

Pe imaginile de pe camerele de supraveghere cei doi barbati apar indreptandu-se spre o intersectie, iar apoi nu se mai observa, conform Pro TV.Dupa cateva momente, un camion apare pe imagini luand o curba foarte larg.Un tanar de 24 de ani, soferul camionului, este principalul suspect in acest caz."In urma accidentului rutier, ambii pietoni au suferit leziuni care le-au provocat decesul. Dupa producerea accidentului rutier, conducatorul auto a parasit locul faptei fara incuviintarea politiei", a declarat comisarul sef Alina Farcuta, purtatorul de cuvant al IPJ Bihor.Parintii tanarului il apara pe acesta si spun ca masina nu este lovita."A tras in parcare, o venit un echipaj de politie, o facut poze, nu-i masina lovita, stanga, dreapta, nu-i nimic, absolut, nu mai stim nimic mai departe. Nu avea cum, n-o avut viteza, sa spun, 5 la ora. Cat o fi avuta viteza? Ii vedea oricum, la faruri, ii vedea. N-o trecut peste ei", a spus tatal baiatului.