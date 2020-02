Doi barbati au murit dupa ce s-au rasturnat cu masina in Barlad si au lovit gardul unei unitati militare

Ziare.

com

ISU Vaslui a intervenit, duminica, la un accident rutier grav care s-a produs in Barlad, in fata unei unitati militare."In accident au fost implicate doua persoane si un autoturism. Au rezultat doua victime incarcerate. Ambele persoane incarcerate sunt decedate", a transmis ISU Vaslui.Din primele informatii, cu conducatorul auto a pierdut controlul, s-a rasturnat si a lovit in plin gardul unitatii militare din municipiul Barlad.Victimele sunt doi barbati, dintre care unul are 21 de ani, au stabilit pana acum autoritatile.