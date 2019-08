Doi copii au fost raniti dupa ce s-au prabusit cu liftul unui bloc din Piatra Neamt

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri dupa-amiaza, la deblocarea unor persoane ramase in lift la un bloc de pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Piatra Neamt.Apelul la 112 anunta ca liftul a cazut in gol de la etajul sase, iar in interior se aflau doua persoane.In momentul in care echipa de interventie a ajuns la fata locului cele doua persoane erau iesite din lift, fiind vorba de un adolescent de 17 ani si de un baiat de noua ani. Ei au reusit sa iasa actionand sistemul de urgenta al liftului, au precizat reprezentantii ISU Neamt.Cei doi au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale, deoarece acuzau traumatisme la nivelul coloanei vertebrale si picioarelor.