Doi copii care mergeau la scoala, loviti pe trecerea de pietoni

Ziare.

com

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Sibiu, victimele sunt o fata in varsta de 14 ani si un baiat de 15 ani, ambii cu domiciliul in localitatea Dealu Frumos. Cei doi mergeau spre scoala."Soferul in varsta de 63 de ani, din Agnita, nu le-a acordat prioritate pe trecerea de pietoni. Politistii rutieri sunt la fata locului si efectueaza cercetari", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Luciana Lazar.La fata locului a intervenit un echipaj SMURD pentru a acorda ingrijiri medicale celor doi copii."ISU Sibiu a intervenit cu un echipaj SMURD, in localitatea Agnita, pentru acordarea primului ajutor calificat pentru doi pietoni loviti de un autoturism in timp ce traversau trecerea de pietoni. Cele doua persoane, un baiat si o fata de 14, respectiv 14 ani, au primit ingrijiri medicale si au fost transportate la Centrul de Primiri Urgente Agnita pentru investigatii suplimentare", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Alina Voina.Microbuzul implicat in accident era destinat transportului de persoane, dar in interior se afla doar soferul.Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si continua cercetarile pentru a stabili cauzele si imprejurarile producerii accidentului.