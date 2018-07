Doi muncitori ai Complexului Energetic Oltenia s-au electrocutat. Vor fi adusi la Bucuresti, in stare grava

Ziare.

"Este vorba despre doua victime , de 40, respectiv 48 de ani, doi barbati arsi prin electrocutare.A fost alertata o ambulanta de la substatia Rovinari, un echipaj de la Targu-Jiu si un echipaj SMURD . Ambulanta de la substatia Rovinari a ajuns la fata locului si intre timp cele doua victime au fost transportate la spitalul Rovinari cu mijloace proprii.Victima in varsta de 40 de ani va fi transportata cu un elicopter SMURD la Floreasca, iar cealalta cu ambulanta noastra la spitalul de Arsi din Bucuresti", a precizat, pentru Mediafax, Constantin Mitroi, directorul Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj.La locul accidentului s-au deplasat specialisti de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) pentru a stabili conditiile in care s-au electrocutat cei doi."Amandoi lucrau la CEO, electricieni. In jurul orei 09.00 a avut loc un scurtcircuit, de la joasa tensiune la inalta tensiune. Din primele informatii, reparau o statie electrica", a spus George Romanescu, seful ITM Gorj pentru Mediafax.Polistitii au deschis, de asemenea, o ancheta in acest caz.G.K.