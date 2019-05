Ziare.

com

Unul dintre barbati este in stare grava in urma incidentului. Celalalt a reusit sa fuga imediat dupa ce au taiat teava de gaze, anunta Observator TV.Incidentul s-a produs in jurul orei 12:30 in zona Baba Novac.Cei doi efectuau lucrari de mentenanta la instalatia de gaz a unui bloc. Muncitorii au incercat sa opreasca gazul de la robinet, dar acesta nu s-a inchis total. Cu toate acestea, au continuat lucrarea si au taiat teava cu flexul.Barbatul ranit a suferit arsuri de gradul III pe maini, picioare si pe fata si este in coma la spital.