Doi soti au murit intr-o masina lovita de tren in Braila UPDATE Soferul a depasit coloana, care astepta la bariera

"Stim ca in masina se afla doua persoane, au fost declarate decedate de medicul de pe Salvare care a fost la fata locului. Acum, incercam sa scoatem corpurile afara din resturile masinii. Impactul a avut loc la ora 8:20 la o trecere fara bariere prevazuta cu semnale luminoase si acustice din municipiul Braila", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Braila, Stefan Stoian, pentru Mediafax.Potrivit reprezentantilor ISU Braila, barbatul avea 38 de ani, iar femeia 35, fiind sot si sotie, din localitatea Cazasu, transmite News.ro.Martorii spun ca barbatul ar fi depasit coloana de masini care asteptau la bariera, ignorand semnalele acustice si luminoase care erau in functiune.Autoturismul a fost izbit in plin de trenul regio Constanta-Galati, fiind tarat zeci de metri.Traficul pe calea ferata a fost intrerupt aproximativ 2 ore.