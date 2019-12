Doi oameni au murit intr-un accident pe Valea Oltului

Ziare.

com

La locul accidentului, au fost trimise masini de la ambulanta si de la ISU Sibiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Ambulantei Sibiu, Vasile Scridon.Una dintre victime este resuscitata."Pe DN 7, km 243+500, Lazaret, trafic blocat total in urma unui accident rutier. Conducatoarea unui autoturism care circula spre Sibiu, pe fondul vitezei neadaptate in curba la dreapta, pierde controlul directiei de deplasare, loveste parapetul din stanga, patrunde pe contrasens si intra in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus", a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, Elena Welter.