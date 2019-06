Doi oameni au murit intr-un accident provocat de un politist care a vrut sa evite un caine

Ziare.

Potrivit sursei citate, evenimentul s-a petrecut pe DN 25, in localitatea galateana Draganesti, unde un barbat de 35 de ani a condus un autoturism dinspre Galati spre Tecuci si, incercand sa evite un caine care i-ar fi sarit in fata, a patruns pe contrasens si a lovit frontal o masina care circula regulamentar.In urma impactului au murit soferul de 50 ani si pasagerul, un barbat de 70 ani, aflati in masina care circula regulamentar.Politistii rutieri au stabilit ca soferul care a intrat pe contrasens nu consumase alcool, iar in cauza a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.