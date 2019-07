Doi romani au murit intr-un accident rutier in Bulgaria

Ziare.

In accident au fost implicate un camion si un autoturism inmatriculate in Romania.Vina accidentului o poarta soferul camionului, un tanar de 23 de ani, bulgar, fara prea multa experienta la volan.Copilul ranit, in varsta de 8 ani, se afla in coma, in stare foarte grava, fiind sub supravegherea medicilor de la un spital din Razgrad. Singura persoana mai usor ranita este tatal copilului, in varsta de 43 de ani, care are clavicula rupta. Romanii se intorceau acasa, dupa o vacanta petrecuta pe litoralul bulgaresc.